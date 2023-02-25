Armağan Çağlayan, Şevval Şahin'e gelen tepkilere Taha Duymaz'ı hatırlatarak tepki gösterdi: Ders almıyorsunuz

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, "Türkiye'de kalınca daralıyorum. Kendimi ülkeye ait hissetmiyorum" dediği için tepki çekti. Çağlayan ise Şahin'e yapılan yorumlara sitem ederek "Hiçbir şeyden ders almıyoruz! Taha'yı yıllar boyunca sosyal medyada linç ettiniz! Hiç bıkmadan, usanmadan. Daha Taha'yı yeni yaşamışken, şimdi gelip burada gencecik bir kızı, üstelik kendini anlatmaya çalışırken linç ediyorsunuz" dedi.

Sık sık yurt dışına giden yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Armağan Çağlayan'ın programında "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor. İstanbul'da kendimi hep turist olarak hissediyorum. Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum" dedi. Şahin'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olunca "Beğenmiyorsan gelme o zaman" ve "Türkiye Güzeli unvanını bırakıp git" tepkileri de beraberinde geldi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: TAHA'YI YENİ YAŞAMIŞKEN ŞİMDİ DE GENCECİK KIZI LİNÇ EDİYORSUNUZ

Şevval Şahin'e yapılan yorumlara sessiz kalamayan Armağan Çağlayan ise depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'a gelen eleştirileri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir şeyden ders almıyoruz! En ufak bir ders! Taha'yı yıllar boyunca sosyal medyada linç ettiniz! Hiç bıkmadan, usanmadan. Hiçbir olaydan mı ders çıkartılmaz! Daha Taha'yı yeni yaşamışken, şimdi gelip burada gencecik bir kızı, üstelik kendini anlatmaya çalışırken linç ediyorsunuz. Herkesin 'yas' komiseri olacağımıza, keşke biraz yaşadıklarımızdan ders çıkartsak, keşke."

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