Armağan Çağlayan'dan 'Sonunu hazırlıyorsun' diyen takipçisine cevap: Eleştiri ve hakaret arasındaki çizgiyi öğrenin

Uzun süredir YouTube kanalında programlar yapan Armağan Çağlayan, aylar önce katıldığı canlı yayında "Sağdan sola donat" diyerek cin çıkarma seansı yaptığını söyleyen Pelin Hurman'ı konuk etti. Sosyal medya hesabından videonun tanıtımını yayınlayan Çağlayan, gelen yorumlara da cevap verdi.

"ELEŞTİRİ VE HAKARET ARASINDAKİ ÇİZGİYİ ÖĞRENİN"

Bir kadın takipçisinin "Armağan Bey kendi sonunu hazırlıyor böyle saçma sapan konukları çağırıp hep aynı sıkıcı soruları sorarak" yorumunu gören Çağlayan, "Siz önce eleştiriyle hakaret arasındaki çizgiyi öğrenseniz keşke. Yoruma açık ama hakaret kapalı. Ben de sizin arkadaşınız değilim. Olmakta istemezdim" dedi.

"BU ÜLKENİN BİLİM İNSANLARINI İZLEMEYE İHTİYACI VAR"

Ünlü isim, "Bu ülkenin bilim insanlarını izlemeye ihtiyacı var. Yayıncılara büyük iş düşüyor lütfen" yorumunu yapan takipçisine de "Ne çok biliyorsunuz yahu! Astronot çıkardık, faal astronot. Kanalın en düşük izlenmesi o bölümde" cevabını verdi.