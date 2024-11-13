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Arka Sokaklar'da Türkiye-İsrail Krizi: Ajan David Klein Yakalındı

Arka Sokaklar'da Türkiye-İsrail Krizi: Ajan David Klein Yakalındı
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Fenomen dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Türkiye ile İsrail arasında bir Mossad ajanı nedeniyle büyük bir diplomatik kriz yaşanacak. Mesut Komiser, vicdanıyla hareket ederek İsrailli ajan David Klein'i cezalandıracak.

ARKA Sokaklar'ın yeni bölümünde Türkiye ile İsrail arasında bir Mossad ajanı nedeniyle kriz yaşanacak. Ekip, suçla mücadele sırasında İsrailli bir ajanı yakalarken aynı zamanda diplomatik bir gerilime neden olacak. Mesut Komiser, vicdanıyla hareket ederek ajanı kendi yöntemiyle cezalandıracak. İsrailli ajan David Klein karakterini ise oyuncu Yosi Mizrahi canlandıracak.

DUYARLI BAKIŞ AÇISI

Fenomen dizi Arka Sokaklar, toplumsal sorunlara ve dünya meselelerine karşı duyarlı bir bakış açısı geliştirmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümü, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan bir casusluk krizi masaya yatırılacak.

BAŞARILI AJAN KLEİN

İstanbul sokaklarında suçla mücadele eden Arka Sokaklar ekibi ile İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nde görevli gizli bir ajan olan David Klein'in yolları, İstanbul'da kesişecek. Filistin'de yaşanan dramı dünyaya duyurmaya çalışan İsrailli muhalif gazeteci Raşel'i takip eden ve onu etkisiz hale getirmeye çalışan David Klein, trafikte bir çocuğun ölümü nedeniyle ekibin radarına girecek.

DİPLOMATİK KRİZ

Rıza Baba ve ekibi, düzenledikleri bir operasyon ile Mossad ajanı David Klein'i yakalarken İsrailli ajanın diplomatik dokunulmazlığı, yargılanmadan salıverilmesine neden olacak. Vicdanları yaralayan bu olay, ekibin işin peşini bırakmamasına yol açarken diplomatik bir krizi de tetikleyecek.

VİCDAN MESELESİ

Arka Sokaklar ekibi, Türkiye ve İsrail arasında yaşanan bir gerilimin ortasında kalacak ve gazeteci Raşel'in İsrail ordusunun savaş suçlarını ifşa ettiği için hedefte olduğunu öğrenecek. Ekip, Raşel'i korumaya alacak, Mesut Komiser de vicdanıyla hareket ederek David Klein'i kendi yöntemiyle cezalandıracak.

KONUK OYUNCU MİZRAHİ

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar'da konuk oyuncu olarak Yosi Mizrahi, İsrailli ajan "David Klein" karakterini canlandıracak. Dizinin oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan'ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Ozan ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor.

HER CUMA KANAL D'DE

Arka Sokaklar'ın, yeni bölümü bu cuma günü nefes kesecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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