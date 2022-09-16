Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösterdi

Müge Anlı'nın programıyla tanınan Prof. Dr. Arif Verimli, gizlice çekilen görüntülerde Mohammed Alsaloussi ile katıldığı partide uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'na sahip çıktı. Madde kullanımının bir beyin hastalığı olduğunu söyleyen Verimli, "Etik ve bilimsel olarak kişiyi ne kadar sevmesek de kulanım anındaki videolar paylaşmak kesinlikle risklidir" dedi

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin katıldığı bir partide gizlice çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemine düştü. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden ikilinin, görüntülerinde uyuşturucu madde kullandığı ileri sürüldü. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllarca yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, konu hakkında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'na destek oldu.

ŞEYMA SUBAŞI UYUŞTURUCU MADDE Mİ KULLANDI?

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz cuma günü yurtdışındaki bir evde özel bir partiye katıldı. Partide sevgilisi Meedo ile eğlenen Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen bir görüntüde uyuşturucu madde kullandığı ileri sürüldü. Hatta ünlü fenomene uyuşturucuyu yanındaki Mısırlı sevgilisinin verdiği de iddia edildi.

"MADDE KULLANIMINDA VİDEOLAR PAYLAŞMAK RİSKLİDİR"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na ait görüntülerin paylaşılmasına tepki gösteren Verimli, "Madde kullanmak nefret kusma, oh olsun deme, alay etme, tiksinme ya da destekleme konusu değildir! Madde kullanım bozukluğu ve madde bağımlılığı bir beyin hastalığıdır. Etik ve bilimsel olarak kişiyi ne kadar sevmesek de kulanım anındaki videolar paylaşmak kesinlikle risklidir" ifadelerini kullandı.

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