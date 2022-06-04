Aralarındaki buzları eriten Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı, tatile çıktı - Haberler

Daha önce aralarından su sızmayan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in eski sevgilileri nedeniyle küs olduğu iddia edilmişti. İkilinin bir araya gelmemesi de iddiaları güçlendirmişti. Art arda ilişkilerini noktalayan ikili, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

KÜSLÜK BİTTİ

Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral'ın kavga ettiği ileri sürülmüştü. Şahin'in, Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Alsaloussi ile buluştuğunun iddia edilmesiyle ikili arası iyice açılmıştı. İlişkilerini noktalayan eski dostlar yeniden bir araya geldi.

ŞEVVAL GÜNEŞLEDİ, ŞEYMA DENİZE GİRDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, aralarındaki buzları eriten Şahin ve Subaşı, Bodrum Demirbükü Koyu'nda tatil yaparken görüntülendi. Subaşı denizin tadını çıkarırken, Şevval Şahin ise güneşlenmekle yetindi. Şahin güneşlenirken telefonuyla uğraşmayı da ihmal etmedi.