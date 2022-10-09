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Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra erkek arkadaşının kullandığı otomobille trafik kazası geçirdi. Guerra'nın cesedi göle uçan otomobilden çıktı. Kazadan sağ kurtulan sevgilisi ise gözaltına alındı.

İspanya genç oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın trajik ölümüyle sarsıldı.

Henüz gençliğinin baharında olan oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra ve sevgilisi Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu. Araç ters olarak suya gömülürken otomobili kullanan sevgilisi kurtulurken ünlü oyuncu hayatını kaybetti.

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlarken kazadan kurtulan ve ehliyeti olmayan Guerra'nın sevgilisi ise cinayetle suçlanıyor.

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

Genç oyuncun ölüm haberinin ardından Aktörler ve Aktrisler Birliği taziye mesajı yayınladı: "Aktrisin ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Huzur içinde yatsın."

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

İspanya Magazin Haberler

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