Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti
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İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra erkek arkadaşının kullandığı otomobille trafik kazası geçirdi. Guerra'nın cesedi göle uçan otomobilden çıktı. Kazadan sağ kurtulan sevgilisi ise gözaltına alındı.
İspanya genç oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın trajik ölümüyle sarsıldı.
Henüz gençliğinin baharında olan oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra ve sevgilisi Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu. Araç ters olarak suya gömülürken otomobili kullanan sevgilisi kurtulurken ünlü oyuncu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlarken kazadan kurtulan ve ehliyeti olmayan Guerra'nın sevgilisi ise cinayetle suçlanıyor.
Genç oyuncun ölüm haberinin ardından Aktörler ve Aktrisler Birliği taziye mesajı yayınladı: "Aktrisin ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Huzur içinde yatsın."