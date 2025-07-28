Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi

Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
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Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
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28 yaşındaki süper model Brooks Nader, Saint-Tropez'deki bir partide kıyafet kazası yaşadı. Nader, siyah, vücudunu tamamen saran ve ince askıları olan bir elbise giydi. Ancak elbisenin bir askısı kaydı ve kısa süreli bir kıyafet kazası yaşandı. Brooks Nader, özel hayatında da hareketli günler geçiriyor.

Brooks Nader, Saint-Tropez'de katıldığı bir partide oldukça cesur ve dikkat çekici bir elbise giydi. Siyah, vücudunu tamamen saran ve ince askıları olan elbisesiyle mekâna doğru yürürken, elbisenin bir askısı kaydı ve kısa süreliğine göğüsleri göründü.

28 yaşındaki süper model, bu yaz Avrupa'da tatilin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde Wimbledon'da yaşadığı kıyafet problemiyle gündeme gelmişti. Orada beyaz bir etek giymiş, regl kanı nedeniyle eteğinde leke oluşmuştu. Bu durumu TikTok'ta esprili bir şekilde paylaşarak takipçilerinin takdirini kazanmıştı.

Brooks, Nisan ayında Los Angeles Moda Ödülleri'nde de benzer bir kostüm kazası yaşamış; o gece giysi kayınca göğsü açığa çıkmıştı.

Özel hayatında da hareketli günler geçiren Brooks, "Dancing With The Stars" programında tanıştığı Gleb Savchenko ile yaşadığı ilişkiyi geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. Gleb, sadakatsizlikle suçlandı ancak kendisi suçlamaları reddetti.

Brooks, 2024 Temmuz'unda yıldızlarla dolu bir partide ünlü futbolcu Tom Brady ile sohbet ederken ve Yunan Prensi Constantine Alexios ile öpüşürken görüntülendi.

2019'da Billy Haire ile evlenen Brooks, 2024 Mayıs'ında dört yıllık evliliğini dostane bir şekilde sona erdirdi.

Brooks, 2019'da "Sports Illustrated Swim Search" yarışmasını kazanarak ünlendi ve geçtiğimiz yıl derginin mayo sayısının kapağında yer aldı. Kız kardeşleri Mary, Grace ve Sara ile birlikte Hulu ve Freeform'da yayınlanacak "Love Thy Nader" adlı reality programında rol alacak.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhatice halil:

her yeri frikik zaten

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Haber Yorumlarıhatice halil:

bu tür haberleri görünce şunu anlıyorum, bu ülkede hiç dert tasa problem yokmuş, toplumun büyük kesimi rahatmış

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Zaten ömürleri hep vermekle geçiyor

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