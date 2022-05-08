Annesinin nikahına gitmeyen Oğulcan Engin'den dikkat çeken Anneler Günü paylaşımı! Gözler duygusal bir not aradı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Seda Sayan bir süredir aşk yaşadığı 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu. Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ise annesinin nikah törenine katılmaması ile dikkat çekmişti. Tüm bu olanlardan sonra Oğulcan Engin'den şaşırtan Anneler Günü paylaşımı geldi.
Ekranların sevilen ismi 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. 14 Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. Annesinin evliliğine sıcak bakmayan ve nikaha katılmayan Oğulcan Engin'in tepkisi çok konuşulmuştu.
ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Annesi Seda Sayan'ın evliliği hakkındaki sorular karşısında suratı asılan Oğulcan Engin'den dikkat çeken atak geldi. Engin, Anneler Günü'nde annesi Seda Sayan ile fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, "Anne ile barışma sağlanmış" derken bazıları ise, "Bir not bile yazmamış" şeklinde yorumlar yaptı.