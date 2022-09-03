Annelerinin çıplak pozları, Britney Spears'ın oğullarını çileden çıkarmıştı! Yeni fotoğraf paylaştı

Ünlülerin çocukları genellikle son görüntüleri ya da çocukluklarıyla gündeme geliyor. Fakat dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın oğulları, bambaşka bir konuyla magazin basınına haber olmuştu. Ünlü şarkıcının çocukları annelerinin yaşam biçiminden ve çıplak paylaşımlarından rahatsız olduklarını dile getirerek, tepki gösterdi.

ANNELERİNİ ELEŞTİRDİLER

Ünlü şarkıcının oğulları, bu kez de annelerine yönelik eleştirel ifadeleriyle gündem oldu. Britney Spears'ın 15 yaşındaki oğlu Jayden'ın Cuma günü yayınlanan bir röportajı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Annesini eleştiren Jayden, 'bir kitap al ve bir tane oku' ve 'dikkat çekmek için soyunuyor' gibi ifadeleriyle annesine yüklendi.

YİNE ÇIPLAK POZ PAYLAŞTI

Oğlunun eleştirilerine, yine soyunarak cevap veren Britney Spears, yaptığı açıklama sonrasında hem destek hem de eleştiri ile karşılaştı. Çektiği videoda Elton John ile çalıştığı için çok heyecanlı olduğunu ve kendisine çocukluktan bu yana hayran olduğunu dile getiren Britney Spears, devamında oğullarını ne kadar çok sevdiğini ve onları çok zeki bulduğunu açıklayarak, tepkilerine yanıt verdi.

PAYLAŞIMLARA DEVAM EDECEK

Ancak Instagram paylaşımlarına devam edeceğini açıklayan Spears, 'Ama tahmin et ne var? Sana bir haberim var… Ben de Tanrı'nın çocuğuyum, hepimiz Tanrı'nın gözündeyiz… bu yüzden hayır üzgünüm… Hayır demeyi öğrendim' dedi.

İşte o pozlar: