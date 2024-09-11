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Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum

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Bu ay meslektaşı Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Pınar Deniz, hamile olduğunun müjdesini verdi. "Kıpkırmızı oldum" diyerek mutluluğunu dile getiren Deniz, nerede evleneceğini söylemedi. Çift, 17 Eylül'de Roma Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturacak.

Ekranların sevilen isimlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı. Bu ay içinde nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten bebek müjdesi de geldi.

"EVLENİYORUZ, ÇOK MUTLUYUZ"

Harika Çılgınlar, Kral Kaybederse ve İşgal Günlerinde Aşk gibi bütün dev prodüksiyonlu dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Pınar Deniz, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın davetine katıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Pınar Deniz, 1,5 aylık hamile olmasıyla ilgili sorular üzerine "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Pınar Deniz, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine nikah yerini söylemekten kaçınırken gazeteci Birsen Altuntaş çiftin 17 Eylül'de Roma Başkonsolosluğu'nda evlenecek.

Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum

Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum

Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Kaan Yıldırım Pınar Deniz Magazin Eylül Roma

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Yorumlar (1)

turgay korkmaz:

biraz erken değilmi evlilik için çocuk bi okula başlasaydı. ne hale geldik böyle yaa cahil insanlara iyi örnek oluyorsunuz tebrikler

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