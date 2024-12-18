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Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem

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Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, babasının ölmeden önce kendisine "Babam ölmeden önce dedi ki; evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı helal etmem haram ederim" dediğini öne sürdü.

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ünlü şarkıcı Turgut Karataş, 15 Aralık'ta hayatını kaybetti. Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisi için yardım toplayan ve bu paralara çocukları tarafından el konulmak istendiğini belirten ünlü sanatçının yüreklere dokunan vasiyeti gündem olmuştu. Ünlü ismin kızı Eylem Boran babasının vasiyeti hakkında konuştu.

5 ÇOCUĞUNDAN YALNIZCA BİRİYLE GÖRÜŞÜYORDU

Geçtiğimiz Ağustos ayında akciğer kanseri olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut, acil olarak tedaviye alınmıştı. Bir süredir tedavisi devam eden ünlü sanatçıdan acı haber geldi. "Ankaralı Turgut" olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu. 5 çocuğundan yalnızca biriyle görüştüğü, diğerlerini de evlatlıktan reddettiği bilinen ünlü sanatçının yürek burkan vasiyeti geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem

"BENİM DÜNYADA MALIM MÜLKÜM KALMADI"

Tedavi sırasında yaptığı harcamalar nedeniyle maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Ankaralı Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER ÇOCUKLARINI İSTEMEMİŞ: TABUTUMA DOKUNMASINLAR

Vefatından sonra Ankarlaı Turgut'a bakan kızı Eylem, babasının son dilekleri ve vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Ünlü sanatçının kızı, Ankara Turgut'un kendisine son konuşmalarında "Babam ölmeden önce dedi ki; evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı helal etmem haram ederim" dediğini öne sürdü.

Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem

İSYAN ETMİŞTİ: BABA PARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ

Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.

Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Allah rahmet eylesin, taksiratını affetsin. Pavyonlardan kazanılan paranın pekde hayır getirmediği ortada yalnız

Yorum Beğen218
Yorum Beğenme95
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Haber YorumlarıWingchun07 null:

evlatlarını yetiştiremeyen anne babadır.çocuklar anne babanın eseridir. suçu çocuklara atarak kimse kendini kurtaramaz

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme157
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

ağzına sağlık

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Haber YorumlarıARDE:

sen muhtemelen evlat sahibi değilsin de böyle geniş geniş konuşuyorsun. Benimde iki evladım var. Ben onlara iyiyi doğruyu helali öğretmeye çalışıyorum amma velakin çocuğunda bir karakteri var değil mi sadece almak istediğini alıyor.O yüzden sadece anne babanın eseri değildir çocuk. Doğru ile yanlışı kendisi de ayırt edebilir.

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Haber YorumlarıFatih Kara:

İnsanı yetiştiren okuldur, arkadaş çevresidir, toplumdur. Anne baba sadece yol gösterebilir. Hayata daha donanımlı hazırlanmasını sağlar. Zaten kanun koyucalarımız aile içi şiddet diye bir suç icat etmişler istersen çocuğuna bir fiske dokundur da gör. Evine girebiliyor musun? Çocuk sınıfta kalamaz, öğretmen dokunamaz ebeveynler dokunamaz ondan sonra bu çocukları aile yetiştirir öyle mi?

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Haber Yorumlarıkuzeyli baba:

millet baba ana parası yiyor bizde babadan kalsn borçlr için kendimizi heba ettik boşa ömür harcadık değmezmiş. benden size tavsiye acizane bir tavsiye en yakınınız için dahi kendinizi ertelemeyin kimseden fayda olmuyor birde nankörlük görüyorsunuz en yakınınız evet evet anne baba kardeşinizden nankörlük görüyorsunuz önceliği hep kendinize verin kendinize değer verin ve hayatı yaşayın başkası başkaları için değil kendiniz için yaşayın benden demesi.

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Al benden de o kadar

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

pavyonda kazanılan para deniliyor acaba ben biliyorum ama hiç kendinize sordunuzmu devetin milletin yetimin malını çalıp çırpıp israf eden eşe dosta yandaşa peşkeş çeken nasıl oluyorda bu dünyada bir eli yağda bir eli ballı kaymakta yaşıyor bu paralarla malikaneler yaptırıp öte tarafı düşünmeden dertsiz tasasız gamsız sefa sürüyor ...........bu dünyada işlenilen günahların ağırlığı başa vursa herkes ibret alır şeytana müşteri kalmaz

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıSonby Erdm:

rahmetli sanat yapıyordu pavyon yada gazino bunun kazandığı haramsa devletin burdan aldığı vergide haram o vergi ile yapılan ibadethanelerde haram diyanet helalmi yiyor

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıAhmet Yaşlı:

doğruya doğru

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