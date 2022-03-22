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Amsterdam Aşıkları!

Snob Magazin - Magazin
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Amsterdam Aşıkları!

Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, sevgilisiyle birlikte Hollanda'ya gitti. Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaştı.

Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da aldı.

Derici, sevgilisiyle birlikte geçirdiği romantik anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Paylaşımlarda neşeli halleriyle dikkat çeken İrem Derici ile Cem Belevi, Amsterdam sokaklarında el ele yürüdü.

Derici ve Belevi'nin aşk pozları kısa süre takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Amsterdam Aşıkları!

Amsterdam Aşıkları!

Snob Magazin / Magazin

İrem Derici, Cem Belevi, Hollanda, 21 Mart, Magazin, Haberler

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