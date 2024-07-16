Üye Girişi
Haberler

Amerikalı şarkıcı Ingrid Andress, "şimdiye kadar duyulan en kötü milli marş" performansını sergiledi, oyuncular gülmemek için kendilerini zor tuttu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grammy adayı Amerikalı şarkıcı Ingrid Andress, Texas'taki MLB Home Run Derby öncesinde tiz ve kasvetli bir yorumla 'şimdiye kadar duyulan en kötü milli marş' performansını sergiledi. Performansı sırasında bazı oyuncular ve seyirciler gülmekten kendilerini alamadı. Sosyal medyada birçok olumsuz yorum yapıldı. Seyirciler Andress'i kibarca alkışladı, ancak ESPN yayını sırasında birkaç yuhalama sesi de duyuldu. Eleştirmenler, geçmişteki kötü milli marş performanslarını hatırladı.

Grammy adayı Amerikalı şarkıcı Ingrid Andress, Texas'taki MLB Home Run Derby öncesinde "şimdiye kadar duyulan en kötü milli marş" performansını sergiledi ve oyuncular gülmemek için kendilerini zor tuttu.

32 yaşındaki şarkıcı, Yıldızlı Sancak Marşı'nı tiz ve kasvetli bir şekilde yorumladı. Phillies'den Alec Bohm gibi bazı oyuncular gülmekten kendilerini alamadı. Arlington'daki seyirciler ise Andress'in sesini bastırmak için hızla marşa eşlik etmeye başladılar.

Sosyal medyada birçok olumsuz yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Ingrid Andress'in milli marş yorumu, son 48 saatte Amerika'da gerçekleşen en kötü şey olabilir," diye yazdı.

Şaşırtıcı bir şekilde, seyirciler Andress'i kibarca alkışladı, ancak ESPN yayını sırasında birkaç yuhalama sesi de duyuldu.

Birçok eleştirmen, Roseanne Barr, Carl Lewis ve Fergie'nin geçmişteki kötü milli marş performanslarını hatırladı. Barstool Sports'un sosyal medya hesabından "Bu gece Fergie'nin ruhu binadaydı," şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Barr (1990), Lewis (1993) ve Fergie (2018) de geçmişte kötü milli marş performanslarıyla gündeme gelmişlerdi. Fergie daha sonra hayranlarından özür dileyerek, "Sanatsal olarak risk alan biriyim, ancak bu yorum istediğim tonu yakalayamadı. Bu ülkeyi seviyorum ve dürüstçe elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım," demişti.

Amerikalı şarkıcı Ingrid Andress, 'şimdiye kadar duyulan en kötü milli marş' performansını sergiledi, oyuncular gülmemek için kendilerini zor tuttu

Amerikalı şarkıcı Ingrid Andress, 'şimdiye kadar duyulan en kötü milli marş' performansını sergiledi, oyuncular gülmemek için kendilerini zor tuttu

Amerikalı şarkıcı Ingrid Andress, 'şimdiye kadar duyulan en kötü milli marş' performansını sergiledi, oyuncular gülmemek için kendilerini zor tuttu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Amerika Birleşik Devletleri Sosyal Medya 3.Sayfa Müzik Magazin Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Bakmadan Geçme

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 | Devlet-özel üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli? OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar?
ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek

ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title