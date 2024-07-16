Amerikalı şarkıcı Ingrid Andress, 'şimdiye kadar duyulan en kötü milli marş' performansını sergiledi, oyuncular gülmemek için kendilerini zor tuttu

Grammy adayı Amerikalı şarkıcı Ingrid Andress, Texas'taki MLB Home Run Derby öncesinde "şimdiye kadar duyulan en kötü milli marş" performansını sergiledi ve oyuncular gülmemek için kendilerini zor tuttu.

32 yaşındaki şarkıcı, Yıldızlı Sancak Marşı'nı tiz ve kasvetli bir şekilde yorumladı. Phillies'den Alec Bohm gibi bazı oyuncular gülmekten kendilerini alamadı. Arlington'daki seyirciler ise Andress'in sesini bastırmak için hızla marşa eşlik etmeye başladılar.

Sosyal medyada birçok olumsuz yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Ingrid Andress'in milli marş yorumu, son 48 saatte Amerika'da gerçekleşen en kötü şey olabilir," diye yazdı.

Şaşırtıcı bir şekilde, seyirciler Andress'i kibarca alkışladı, ancak ESPN yayını sırasında birkaç yuhalama sesi de duyuldu.

Birçok eleştirmen, Roseanne Barr, Carl Lewis ve Fergie'nin geçmişteki kötü milli marş performanslarını hatırladı. Barstool Sports'un sosyal medya hesabından "Bu gece Fergie'nin ruhu binadaydı," şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Barr (1990), Lewis (1993) ve Fergie (2018) de geçmişte kötü milli marş performanslarıyla gündeme gelmişlerdi. Fergie daha sonra hayranlarından özür dileyerek, "Sanatsal olarak risk alan biriyim, ancak bu yorum istediğim tonu yakalayamadı. Bu ülkeyi seviyorum ve dürüstçe elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım," demişti.