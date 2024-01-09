Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti

Emma Stone, 2024 Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Aktris (Müzik veya Komedi) dalında ödül kazandıktan sonra, ödülüne coşkuyla sevinen pop yıldızı Taylor Swift'i "Ne g.. d... O?" küfürlü cümleyle gülerek andı. Ünlü oyuncu yıldız şarkıcı ile yaklaşık 20 yıllık arkadaşlıklarını da vurguladı.

KÜFÜRLÜ ŞAKA YAPTI

Stone, adının açıklanmasının ardından Swift'in yüksek sesle tezahürat yaparak destek verdiği anlarının kendisine hatırlatılması üzerine "Ne g.. d... O?" diyerek espri yaptı. Ünlü oyuncu Swift hakkında "Onu neredeyse 20 yıldır tanıyorum, bu yüzden orada olduğu için çok mutluydum. Ayrıca bu gece adaydı, yani orada olduğu için çok mutluydum." ifadelerini kullandı.

"DOSTLUĞUMUZ AYNI KALDI"

Swift, Access Hollywood'a verdiği bir röportajda, "İnsanın güvenebileceği kişilere sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve Emma, Selena (Gomez) ve ben, son birkaç yılda hayatlarımızda birçok değişiklik yaşadık, ama dostluğumuz aynı kaldı. Bu gerçekten güzel" demişti.