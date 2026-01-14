Haberler

Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü
Güncelleme:
Altın Küre Ödülleri törenine 82 yaşındaki annesi Irmelin Indenbirken ile katılan Leonardo DiCaprio, ödül alamadı. Gecenin en ilginç anı ise DiCaprio'nun bir davetliye annesini "My mom... (Annem...)" diyerek başladığı tanıştırma girişiminin davetlinin arkasını dönmesiyle yarım kalması oldu.

  • Leonardo DiCaprio, Altın Küre Ödülleri'ne 82 yaşındaki annesi Irmelin Indenbirken ile katıldı.
  • DiCaprio'nun annesini bir davetliyle tanıştırma girişimi, davetlinin arkasını dönmesiyle sonuçsuz kaldı.
  • DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı 'One Battle After Another' filmi, dört ödülle gecenin en çok ödül kazanan filmi oldu.

Altın Küre Ödülleri töreninde ABD'li oyuncu Leonardo DiCaprio'nun annesini bir davetliyle tanıştırmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu. DiCaprio'nun "My mom… (Annem...)" sözleriyle başladığı tanışma girişimi, davetlinin arkasını dönmesiyle yarım kaldı.

ALTIN KÜRE'YE ANNESİYLE KATILDI

Hollywood'un en çok konuşulan bekar isimlerinden Leonardo DiCaprio, Altın Küre Ödülleri'ne 82 yaşındaki annesi Irmelin Indenbirken ile katıldı. DiCaprio, "En İyi Erkek Oyuncu Performansı" kategorisinde aday gösterilse de ödül alamadan geceden ayrıldı. Ödülü Timothée Chalamet'e (Marty Supreme) aldı.

"MY MOM…" DEDİ, TANIŞTIRAMADI

Gecenin en ilginç anı ise DiCaprio'nun annesini bir davetliyle tanıştırma girişimi oldu. DiCaprio davetliyle tokalaştıktan sonra, "My mom… (Annem…)" diyerek tanıtıma başladığı sırada davetlinin arkasını dönmesiyle girişim sonuçsuz kaldı. O anlar törenin en ilginç görüntüleri arasında yer aldı.

DÖRT ÖDÜLLE GECENİN ZİRVESİNDE

Öte yandan DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı "One Battle After Another"ın, dört ödülle gecenin en çok ödül kazanan filmi oldu.

