Altan Gördüm, Vahide Perçin adına sahte hesap açarak dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek uyardı: İtibar etmeyin

Başarılı oyuncu Vahide Perçin adına sahte bir hesap açılarak depremzedeler için bağış toplanmaya başlandı. Eski eşiyle ilgili dolandırıcılık olayını fark eden Altan Gördüm ise Twitter hesabından takipçilerini uyararak "Bu hesap bir sahtekar tarafından yönetiliyor. Şikayet edin ve itibar etmeyin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Birçok ünlü isim de depremzedelere yardım etmek için birçok kampanya başlatarak bölgelere gitti. Bu süreçte ünlü isimlerin adına hesap açan dolandırıcılar da sosyal medya üzerinden bağış toplamaya başladı.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Birçok ünlü ismin ardından ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin başrol oyuncusu Vahide Perçin adına da sahte hesap açıldı. Açılan hesabı fark eden Perçin'in eski eşi Altan Gördüm, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini uyardı. Hesabın adını paylaşan Gördüm, "Arkadaşlar dikkat! Bu hesap bir sahtekâr tarafından yönetiliyor. Şu anda da depremzedeler için yardım topluyor… Şikayet edin ve itibar etmeyin" dedi.