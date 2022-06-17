Alp Kırşan, Survivor'dan niye ayrıldığını anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım

Eski Survivor yarışmacısı Alp Kırşan 2012 yılında Acun Ilıcalı ile anlaşarak yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında uzun yıllar sunuculuk yaptığı yarışmanın sunuculuğundan ayrılan Alp Kırşan, yıllar sonra ayrılık kararıyla ilgili konuştu.

"BENİM ÇOCUKLAR MUSTAFA TOPALOĞLU'NA PABUCU TERS GİYDİRİR"

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen Beyaz Gece'de sunuculuk yapan Alp Kırşan, samimi açıklamalar yaptı. Oyuncu eşi Zeynep Kırşan ve iki oğluyla gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Kırşan, "Bunlar folik asit çocukları... Durmuyorlar, beyin olarak seninle yarışıyorlar. Bu yaş grubu çok zeki ve ailecek çok mağduruz . Buradan sesleniyorum; iki çocuk yapacaksanız ve ikincisi de erkek olacaksa dikkat edin... İstanbul'da yaşasaydım kesin tımarhanelik olurdum. Bodrum'da olduğumuz için çocukların isteklerini daha çabuk yerine getiriyoruz. Benim çocuklar Mustafa Topaloğlu'na pabucu ters giydirir" dedi.

"AİLEMLE BULUŞUNCA SURVIVOR'DAN AYRILMA KARARI ALDIM"

Acun Medya'nın ayrılışı hakkında konuşan Alp Kırşan, sözlerine şöyle devam etti: "Survivor'dan ayrılma kararımı son Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım "Kariyer mi yoksa aile mi?" sorusuyla o anda yüzleştim."