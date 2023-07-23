Üye Girişi
Haberler

Alişan, koronadan kaybetti kardeşi Selçuk Tektaş'ı mezarı başında andı

Magazin Haberleri

Alişan, Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anarak dualar etti. Şarkıcının eşi Buse Varol ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak anma törenine katılmadı.

Alişan ; aynı zamanda menajeri de olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de henüz 41 yaşındayken koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.
Kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıkıp, onları kendi ailesinden ayırmayan şarkıcı; hayata gözlerini yuman kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.
Önceki gün Feriköy Mezarlığı'nda dualar eşliği de kardeşini anan Alişan'ı ailesi başta olmak üzere dostları yalnız bırakmadı.

"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

Duaların okunduğu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Alişan, şöyle konuştu: "İki yıl geçti ama nasıl geçtiğini anlatmam, çok zor. Kardeş acısını Allah kimseye yaşatmasın." "Ben iki kardeştim. Artık bir yanım hep eksik ve yarım... Bu acının tarifi yok." Şarkıcının eşi Buse Varol'un mezarlığa gelmemesi ise dikkat çekti.

EŞİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Buse Varol, Selçuk Tektaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Selçuk Tektaş Buse Varol Alişan Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title