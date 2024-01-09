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Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline beğeni yağdı

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Alnını daraltmak için bıçak altına yatan ünlü sanatçı Umut Akyürek son halini yayınladı. Saçlarını da kısacık kestiren 50 yaşındaki sanatçının yeni imajına beğeni yağdı.

Şarkıları ve yorumuyla yıllara damga vuran usta sanatçı Umut Akyürek, yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak alnını daraltan ünlü sanatçı son haliyle beğeni topladı.

ALIN DARALTMA AMELİYATI OLDU

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek, geçtiğimiz Kasım ayında alın daraltma işlemi için bıçak altına yatmıştı. Operasyon sonrası işlem hakkında bilgi veren Akyürek, "Ameliyatım başarılı geçti, geceyi hastanede geçirdim. her şey yolunda. Türkiye'de sadece benim hocam yapıyor bu ameliyatı. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başlandı. Çok basit bir operasyon, 1 saat sürdü. Şişlik, ödem ve morarma yok." demişti.

Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Estetik operasyon sonrası fotoğraflarını paylaşan Umut Akyürek saçlarını kestirdi. Yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıkan ünlü sanatçıya beğeni yağdı. İşte Akyürek'in son hali;

Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın

Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın

Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Umut Akyürek Magazin Haberler

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