Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı - Haberler

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Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ilerleyen yaşına rağmen hala genç göstermesi nedeniyle büyük beğeni topluyor. Öztel, sosyal medya hesabından gençlik pozunu paylaştı. Takipçilerinden Öztel'e övgü dolu sözler yağdı.

Türk pop müziğinde son dönemde parlayan isimlerin başında gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, arada da takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor.

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı

SON PAYLAŞIMINA ÖVGÜ YAĞDI

Öztel son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Öztel paylaşımına, "23 yaş. Türk filmlerinden fırlamış gibiyim. O ince kaşlara ne demeli peki? O zaman o modaymış" notunu düştü.

İşte Öztel'in o paylaşımı:

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel gençlik pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki, Havva Öztel, Magazin, Haberler

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