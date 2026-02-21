Haberler

Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Instagram'da ücretli abonelik sistemini aktif hale getiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sadece 3 gün içinde bin 785 aboneye ulaşarak yaklaşık 160 bin lira kazanç elde etti.

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'ın içerik üreticileri için sunduğu ücretli abonelik sistemine dahil oldu. Takipçilerine özel içerikler sunmaya başlayan Öztel, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı.

3 GÜNDE 160 BİN LİRA KAZANDI

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, sisteme geçiş yaptıktan sadece 3 gün sonra 1.785 abone sayısına ulaşan Öztel'in yaklaşık 160 bin lira kazandığı öne sürüldü.

Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Takipçileriyle daha yakın bir iletişim kurmayı hedefleyen Öztel'in bu girişimi, sosyal medyada en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi.

Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Özgür Özel 'Elime belge ulaştı' deyip, Erdoğan'a seslendi

"Elimde belge var" diyerek Erdoğan'a seslendi: Sattırmam
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı

Akıllara zarar ifadelere Bakan Tekin'den cevap: Yargıya gidiyoruz
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor