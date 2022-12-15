Aleyna Tilki'den sevenlerine kötü haberi: Ses tellerim yırtıldı, bir süre şarkı söyleyemeyeceğim

Şarkıcı Güllü'nün balon bir sanatçı olduğunu söyleyerek eleştirdiği Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ses tellerinin yırtıldığını ve bu nedenden dolayı bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıkladı.

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Güllü, dün katıldığı canlı yayında Aleyna Tilki'yi hedef alarak zehir zemberek açıklamalar yaptı. Bir süredir gözlerden uzak olan Tilki'nin ses tellerinin yırtıldığı öğrenildi.

"BİR SÜRE ŞARKI SÖYLEYEMEYECEĞİM"

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" dedi.

"SAHNELERİMİ ELİMDEN ALANLARA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Bir paylaşım daha yapan Tilki, bu sefer isim vermeden tepki göstererek "Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" diyerek gözdağı verdi.

GÜLLÜ, ALEYNA TİLKİ'YE ÖFKE KUSTU

Dün 2. Sayfa programına konuk olan Güllü, Aleyna Tilki'nin arabesk okunmasının hatırlatılmasıyla zehir zemberek açıklamalar yaptı. Tilki'yi sevmediğini söyleyen Güllü, şu ifadeleri kullandı: "Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli ve yüze konuşan bir kadınım. Ben Aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum yapı olarak olarak da sevmiyorum. Arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak tanımıyorum. Bana göre Aleyna Tilki balon bir sanatçı. 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Bu gençleri öyle bir pohpohluyorlar ki... 'Sen dünya starısın' diyorlar da bir ses ve duruş diye gerçek var. Bir saygı olmalı ama ben Aleyna'da o saygıyı göremedim. Yaptığı birçok saygısızlıklar var. Bu şekilde bir yere sadece anlık gelebilirsin. Hangi dünyada yaşadığını çok merak ediyorum. Halk getirir, halk götürür. Buna çok dikkat etmek lazım. İstersen dünyanın en güzel sesi ol ama bir samimiyet gerekli."