Aleyna Tilki'den çok konuşulacak kumar itirafı: Kendimi limit koyarak oynuyorum - Haberler

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Aleyna Tilki'den çok konuşulacak kumar itirafı: Kendimi limit koyarak oynuyorum

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Paylaşımları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, Kıbrıs'taki konseri öncesi kumar itirafında bulundu. Kıbrıs'a gittiğinde kumar oynadığını söyleyen Tilki, "Kendime limit koyarak kumar oynuyorum. Bir şey kazandığımda da harcamam" dedi.

Geçtiğimiz günlerde annesi kendisine rakip olarak şarkı çıkaran Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden 22 yaşındaki Aleyna Tilki, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"KUMAR OYNAMAYI SEVİYORUM"

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilki, "Kıbrıs'la ilgili bir anınız var mı?" sorusu üzerine "Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam" itirafında bulundu.

Aleyna Tilki'den çok konuşulacak kumar itirafı: Kendimi limit koyarak oynuyorum

Aleyna Tilki'den çok konuşulacak kumar itirafı: Kendimi limit koyarak oynuyorum

Aleyna Tilki'den çok konuşulacak kumar itirafı: Kendimi limit koyarak oynuyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
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Aleyna Tilki Magazin Haberler

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