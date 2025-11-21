Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Ünlü oyuncu Evrim Akın hakkında, rol arkadaşları tarafından ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

İlk olarak Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın'ın, kendisine hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını, annesi ve babasının boşanma sürecinde olduğunu öğrenince kendisine, "Seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürdü. Ayrıca Akın'ın, ailesinin dağılmasında payı olduğunu ima eden genç oyuncu, "Evrim Akın yıllardır babamla (Güray Keskinci) birlikte aynı evde yaşıyor" sözleriyle ortalığı karıştırdı.

Alemin Kıralı dizisinin kadrosu

"FARKLI DÖNEMLERDE, FARKLI KUŞAKLARA AYNI ŞEYİ YAPABİLMEK..."

Keskinci'nin sözleri sonrası, Evrim Akın ile daha önce çalışan oyuncular bir bir açıklamalarda bulunmaya başladı. Akın'ın Alemin Kıralı adlı dizideki eski rol arkadaşı Yağmur Ün, isim vermeden yaptığı paylaşımla iddialara destek verdi. Ün, "Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık. Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi... Bazı yüzler zamanla değişmez; sadece maskeleri düşer" ifadelerini kullandı.

"EVRİM AKIN İLE GÜRAY KESKİNCİ 3 YILDIR BİRLİKTE"

Akın'ın hakkındaki iddialara avukatı aracılığıyla verdiği yanıt ise şu şekilde:

"19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine su sunarız."

Yağmur Ün