Aile krizinde yeni perde! Özcan Deniz'den annesine ağır sözler

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ortaklığını bitirmesinin ardından hem aile içinde hem de yargı sürecinde fırtınalı günler geçiriyor. Tapu devri anlaşmazlıkları, tehdit iddiaları ve yüksek miktardaki borçlarla başlayan kriz, geçtiğimiz günlerde annesi Kadriye Deniz'in "Bana biçtiği değer 20 bin TL, sigortam bile yok" sözleriyle farklı bir boyuta taşınmıştı. Şimdi ise Özcan Deniz, yaptığı açıklamayla hem annesine hem de tüm aile fertlerine sert mesajlar vererek vasiyetini duyurdu.

22 YILLIK BAĞ KOPTU

Yıllarca profesyonel anlamda birlikte çalışan iki kardeşin yolları, menajerlik ilişkisinin sona ermesiyle ayrıldı. Ercan Deniz'in 22 yıl boyunca yürüttüğü menajerlik görevinden ayrılması, sadece iş ortaklığını değil, aile bağlarını da derinden sarstı.

ANNE-OĞUL RESTLEŞMESİ

Krizin gölgesinde Kadriye Deniz'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, aile içindeki tansiyonu iyice yükseltti. Oğluna "Bundan böyle ne bayrama, ne selama" diyerek rest çeken anne, "Kan bağı menfaat bağına yenik düştüğünde evlat değil, el kalır" ifadeleriyle Özcan Deniz'i hedef aldı.

"40 YILIMI ÇALDINIZ" ÇIKIŞI

Annesinin sert sözleri karşısında sessiz kalmayan Özcan Deniz, peş peşe yaptığı paylaşımlarda ailesine ağır ithamlarda bulundu, "Benden çalınan 40 yılımın hatırına 40 paylaşım yapacağım. Beni sadece 'imkân' olarak gördünüz. Evlat ya da kardeş değil, emeğine ipotek konmuş bir köle olarak gördünüz."

SİZDEN ÖNCE GİDERSEM MEZARIMA GELMEYİN

Özcan Deniz de ne abisinin ne annesinin barış çağrılarına kulak asmadı, geri adım atmadı. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında "Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil" diyerek ağır sözler sarf etti. Ailesinin kendisine ihanet ettiğini belirten sanatçı, "Ben seni, yurdayı ve o baş haini kalbime gömdüm, toprağı attım ve yasınızı tuttum. Artık ne tek damla gözyaşım, ne de çocuğumdan çaldığınız tek kuruş siz şükürsüzlere akmayacak. 40 yıl!! yeter. Vefatınızda da orada olmayacağım. Merak etmeyin tüm masraflarınızı karşılarım. Eğer sizden önce ben gidersem siz de bana gelmeyin. Gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir: gelmeyin. Benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." İfadeleriyle noktayı koydu.