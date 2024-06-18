Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında Los Angeles'ta kaza geçirmiş ve kaburgaları kırılmıştı. Geçirdiği ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi gören Ahu Tuğba bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Magazinsortie'de yer alan habere göre, bir süredir fizik tedavi gören Ahu Tuğba, önceki gün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tuğba'nın durumunun ciddi olduğunu belirten kızı ise tüm sevenlerinden dua istedi. Nisan ayında geçirdiği kazadan dolayı 8 saat süren operasyondan geçen Ahu Tuğba, o zaman yaptığı açıklamada "Şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" ifadelerini kullanmıştı.