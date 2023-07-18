Ahmet Kural, Çağla Gizem Şahin ile Evlendi
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Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından Çağla Gizem Şahin ile evlendi. Düğün Bodrum Cennet Koyu'nda gerçekleşti ve çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Nikah şahitleri arasında Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin yer aldı. Düğüne Özge Gürel-Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan-Bedri Güntay da katıldı.
Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin'le evlendi.
Bodrum Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler, Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay da vardı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin