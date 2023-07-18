Ahmet Kural, Çağla Gizem Şahin ile Evlendi

Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından Çağla Gizem Şahin ile evlendi. Düğün Bodrum Cennet Koyu'nda gerçekleşti ve çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Nikah şahitleri arasında Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin yer aldı. Düğüne Özge Gürel-Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan-Bedri Güntay da katıldı.