Ahmet Kaya'nın Eşi Gülten Kaya 23 Yıl Önceki Fotoğrafı Paylaşıp O İsmi Hedef Aldı - Haberler

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Ahmet Kaya'nın Eşi Gülten Kaya 23 Yıl Önceki Fotoğrafı Paylaşıp O İsmi Hedef Aldı

Snob Magazin - Magazin
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Ahmet Kaya'nın Eşi Gülten Kaya 23 Yıl Önceki Fotoğrafı Paylaşıp O İsmi Hedef Aldı

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği gecesinden bir fotoğraf paylaşarak, iş insanı Erdal Acar'ı hedef aldı.

Özgün müziğin güçlü sesi Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde 'Kürtçe kaset çıkaracağım' dediği için bir grup tarafından protesto edilmiş, üzerine çatal fırlatılmıştı. Kaya'ya o gece çatal fırlatan kişinin Erdal Acar olduğu açıklanmıştı.

İş insanı Erdal Acar, Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, 23 yıl önceki fotoğrafı paylaşıp o ismi hedef aldı.

Gülten Kaya paylaşımında "1999 MGD gecesi ve Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver(!) daha; Erdal Acar! "Suç, yağma" vb nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha 'hafıza silinmez' diyeyim!" notunu düştü.

Snob Magazin / Magazin

Gülten Kaya Erdal Acar Ahmet Kaya Magazin Haberler

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