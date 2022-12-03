Afra Saraçoğlu, doğum günü pastasını üflerken partnerinin elini tutmaya çalıştı! Sevgilisinin mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncu Afra Saraçoğlu, dün akşam yeni aşkını partneri ve erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile kutladı. Saraçoğlu, pastasındaki mumu üflerken kız arkadaşının elini tuttuğunu gören Yazıcıoğlu'nun mimikleri ve sevgilisini alkışlamaması dikkatlerden kaçmadı.

Son zamanlarda Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, yeni yaşını dizideki arkadaşları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kutladı. Bir mekanda doyasıya eğlenen ünlü isimlerin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

SEVGİLİSİNİN MİMİKLERİ DEĞİŞTİ

Gecenin sonunda pastasındaki mumu üfleyen Afra Saraçoğlu, bir eliyle yanındaki kız arkadaşının elini tutarken diğeriyle de partneri Mert Ramazan Demir'in elini tutmaya çalıştı. O anlar da sevgilisinin yanında olan Mert Yazıcıoğlu'nun mimikleri ve Saraçoğlu'nu alkışlamaması dikkatlerden kaçmadı.

İkilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken bir kullanıcı "Afra farkında olmadan dizideki rol arkadaşının elini tutacak gibi olmuş... Ayrılık yakın" yorumunu yaptı.