Üye Girişi
Haberler

Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi

Güncelleme:
Abone Ol

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu, tanıtım gecesine katıldı. Pembe derin dekolteli ve mini elbise ile gecede boy gösteren ünlü oyuncu güzelliği ile büyüledi.

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu pembe derin dekolteli elbisesiyle tanıtım gecesine damga vurdu.

TANITIMA DAMGA VURDU

Reyting rekortmeni olan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı "Seyran" karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Afra Saraçoğlu, reklam yüzü olduğu şampuan markasının tanıtım gecesine katıldı.

Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi

GÖZ KAMAŞTIRDI

Pembe renkli göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Afra Saraçoğlu, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi

ELBİSESİNİN FİYATI 74 BİN TL

Güzel oyuncunun tarzına beğeni ve yorum yağarken, bazı kişiler ünlü oyuncunun biraz kilo aldığını öne sürdü. Kombiniyle beğeni toplayan Afra Saraçoğlu'nun elbisesinin fiyatının 74 bin TL ödediği öğrenildi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Magazin

Afra Saraçoğlu Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Samsunspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Sivasspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title