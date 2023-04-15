Afet bölgelerini unutmayan Acun Ilıcalı, 30 bin depremzede çocuğa oyuncak dağıttı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesindeki çocuklar için harekete geçen Acun Ilıcalı, bayram öncesi de anlamlı bir harekete imza attı. Ilıcalı, 30 bin depremzede çocuğa 40 binden fazla oyuncak dağıttı.

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından depremzede çocuklara moral vermeye devam ediyor.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Beş deprem bölgesine oyuncak gönderen Acun Ilıcalı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki konteyner kentleri ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıttı.Bir günde iki şehre giderek çocuklarla bir araya gelen Acun Ilıcalı, toplam beş bölgede 30 binden fazla çocuğa 40 bin oyuncak hediye etti. Aynı zamanda Acun Medya ekibi de Hatay'da da oyuncak dağıtımı yaptı.