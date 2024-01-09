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Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı

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Acun Ilıcalı'nın "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurduğu Survivor ekibine yapılan polis baskınının perde arkası ortaya çıktı. Seda Aktuğlu'nun Kolombiya'da bir kadının telefonunu isteyip babasına mesaj göndermek istemesi ve gencin Seda'nın kaçırıldığını düşünmesi iki ülkenin polisini harekete geçirdi.

Survivor All Star'ın son bölümünde benzeri görülememiş bir olay yaşandı. Seda Aktuğlu'nun Kolombiya'da birinin telefonunu kullanarak babasına mesaj göndermek istemesi ortalığı karıştırdı. Genç kadın, Seda'nın kaçırıldığını düşünüp polise haber verdi. Polis ekipleri Survivor yarışmacılarını 1 saat havaalanında bekletti.

BABASINA MESAJ YOLLAMAK İSTEMİŞ

Survivor'da ödül oyununun ardından yarışmacılara Kolombiya ödülü verildi. Seda Aktuğlu, Kolombiya ödülü sırasında kural ihlali yaptı. Havaalanındaki bir şahıstan telefon isteyen Seda Aktuğlu, babasına mesaj yollamaya çalıştı. Genç şahsın WiFi'si çalışmayınca not bırakan Seda Aktuğlu ortalığı karıştırdı. Telefonun sahibi Aktuğlu'nun kaçırıldığını sanarak durumu emniyete bildirdi.

Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı

DOMİNİK'E DÖNDÜKLERİ AN OPERASYON DÜZENLENDİ

Survivor yarışmacıları Dominik'e döndükleri an polis operasyon düzenledi. İki ülke polisini birbirine katan bu durum sonunda Survivor yarışmacıları havaalanında 1 saat bekletildi.

Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı

"AKLIN YERİNDEN GİTMESİ"

Acun Ilıcalı"İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi" açıklamasını yaptı. Aktuğlu, 5 ödülden faydalanamayacak.

Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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