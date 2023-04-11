Acun Ilıcalı, oyundaki isteksiz tavrından rahatsız olduğu Merve'yi diskalifiye etti

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve arkadaşlarına oyun kaybettirmesine neden olan Merve'yi diskalifiye etti. Merve'nin arkadaşlarıyla vedalaşmasına dahi izin vermeyen Ilıcalı, "Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi.

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde beklenmedik bir diskalifiye olayı yaşandı. Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, sert sözlerle eleştirerek diskalifiye etti.

SEVGİLİSİNİ ÖZLEDİĞİ İÇİN İSTEKSİZ OYNADI

Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan bahseden Ilıcalı, bu durumun Survivor tarihinde az yaşandığını söyledi. Survivor Merve'nin sevgilisini özlediğinden dolayı yarışmada isteksiz oynadığını ve atış yapmadığını dile getiren Acun Ilıcalı, Merve'nin yarışmacı arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin vermeden ada konseyini terk etmesini söyledi.

"ARKADAŞLARINLA VEDALAŞMADAN AYRILABİLİRSİN"

Yarışmacının tavırlarını sert bir dille eleştiren Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi.