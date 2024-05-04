Acun Ilıcalı'nın amcası son yolculuğuna uğurlandı

Acun Ilıcalı'nın Kocaeli'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı (86) dün hayatını kaybetti. Geçmiş yıllarda Kocaeli'de il tarım müdürü olarak görev yapan ziraat yüksek mühendisi Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, İzmit Fevziye Cami'ye getirildi.

Ilıcalı'nın cenazesi, cuma vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başiskele ilçesinde aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Ilıcalı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, eski bakanlar Osman Pepe ve Fikri Işık, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Acun Ilıcalı'nın Dominik'te olduğu ve bugün Kocaeli'ye geleceği öğrenildi. Acun Ilıcalı ve çok sayıda kişi, cenazeye çelenk gönderdi.

Gürbüz Ilıcalı'nın kardeşi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Abim Gürbüz Ilıcalı'nın İzmit'te önemli hizmetleri vardı. Bizim aile büyüğümüzdü. İzmit'te çok hatıralarımız var. Anne ve babamızı trafik kazasında kaybettik. Daha sonra abim Ergün ve yengem İlknur'u da trafik kazasında kaybettik" dedi. Mustafa Ilıcalı, abisi Gürbüz Ilıcalı'nın hayırseverliği ile de bilindiğini söyledi.