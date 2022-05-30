Acun Ilıcalı'nın Sır Gibi Sakladığı Torunu Ortaya Çıktı!

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlenmişti. 2020'de kızı Begüm'ü kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabında babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

"İYİ Kİ VARSIN BABA"

Banu Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun, babası Acun Ilıcalı ve kızı Begüm ile verdiği bir pozu "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı.

Ilıcalı'nın torunu Begüm ise sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Minik Begüm'ün dedesi ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

BANU ILICALI'NIN EŞİ EFE CEYHUN NE İŞ YAPIYOR?

Efe Ceyhun, uzun yıllar Türk Telekom şirketinde dijital pazarlama uzmanı olarak çalıştı. Ceyhun, Eylül 2018'de 'Game Theory' adlı şirketini kurduğunu ilan etti. Efe Ceyhun ve Banu Ilıcalı, üniversitede tanıştılar. Aşklarını ise evlilikle taçlandırdılar. Çiftin, Begüm adını verdikleri kızları Temmuz 2020'de dünyaya geldi.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanıdır. Aynı zamanda Acun Medya Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.

Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikayesi hakkında belgeseller çekilmiş, kitap basılmış ve programlar yapılmıştır.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında medya sektörünün prestijli haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.

ACUN ILICALI ÖZEL HAYATI

Üç evlilik gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu evliliklerden dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2018 Kasım ayında boşanmıştır.

"En büyük tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmektir çünkü hayat bir oyun sahasıdır" mottosuyla yaşayan Ilıcalı, adrenalin ve hız tutkusu ile de bilinmektedir. Ayrıca diğer hobileri arasında yarış tekneleri, spor arabalar ve motosikletler yer almaktadır. Dünyanın yükselen trendleri arasında yer alan e-spor ile de yakından ilgilenmektedir. İleri derecede futbol ve basketbol tutkunu olan Ilıcalı, dünyada gerçekleşen önemli turnuvaları takip ederek, yerinde izlemektedir. Ilıcalı aynı zamanda koyu Fenerbahçe taraftarıdır.

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