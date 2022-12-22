Üye Girişi
Haberi Paylaş

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun anne acısıyla sardıldı. Akkoyun, sosyal medya hesabından annesi İncila Akdeniz'i kaybettiğini duyurdu. Ünlü ismi yakın arkadaşları ve sevenleri başsağlığı dileğinde bulundu.

Ekranların sevilen ismi Açelya Akkoyun annesini kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Akkoyun "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası Canımız annemiz Hakkın rahmetine kavuştu. Seni sonsuz seviyorum anne" diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

Annesini kaybeden Açelya Akkoyun'a birçok ünlü isimden başsağlığı mesajı geldi. Akkoyun bir sonraki paylaşımında ise cenaze bilgilerini sevenlerine duyurdu.

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İncila Akdeniz'in cenazesi Ataköy beşinci kısım camiinde kılınacak ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Açelya Akkoyun Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title