Açelya Akkoyun'dan 'Rol için soyunur musun?' sorusuna net cevap: Sahne için gerekiyorsa soyunurum

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sevilen oyuncu Açelya Akkoyun oldu. Ailesinden ve oynadığı rollerden bahseden Akkoyun, rol için soyunabileceğini söyledi.

"AİLEME ONLARDAN FARKLI OLDUĞUMU GÖSTERMEYE ÇALIŞTIM"

Akademisyen bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Açelya Akkoyun, "Orada olmak istemedim ve onlara da bir şekilde sesimi duyurmam gerekiyordu. Derslerim falan çok kötüydü annem ağlardı hep. Babamdan bana bisiklet almasını isteyip derslerime çalışmıştım. Ben motivasyon insanıyımdır. Onlara bu sesimi duyurmak çok kıymetliydi. Ailemle aynı olmadığımı göstermeye çalıştım. Sahnede bu bana motivasyon oldu. Konservatuara girdiğimde alanımı bulduğumu anladım" dedi.

"DOKUNAKLI ROLLERDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Bir role yapışarak hep aynı şekilde oynanmasının çok tehlikeli olduğunu söyleyen Akkoyun, Kalaycıoğlu'nun "Eğlenceli rollerin altından fettan bir kadın çıkar mı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Elbette çıkar, oyuncuyuz biz. Ben burada yapımcılara cesaret diyorum. Oynamak istediğim çok rol var. Üreten ve bir yere dokunan rollerde oynamak istiyorum. Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyorum."

"ROL İÇİN SOYUNURUM"

"Rol için soyunur musun?" sorusuna da tüm samimiyetiyle cevap veren Akkoyun, "Bilmiyorum, bu çok önemli ve güzel bir soru. Çok bilmediğim bir alan. Şimdiye kadar böyle bir rol gelmedi. Rolün gerekliliği ve içeriğine bakarım. O sahne gerçekten şartsa, o olmadan olmayacaksa ve insan bedeni üzerinden karşı tarafı yükseltecek bir yere hizmet etmiyorsa olur. Büyük aşk ve kavuşmayı bir yorgan kıpraşmasıyla da gösterebilirsin. Ucuz bir iş yapmam, bu bir yemek sahnesi için de geçerli. Kolaya ve ucuza kaçılan her işten kaçıyorum" şeklinde konuştu.