Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ablası depremde hayatını kaybetti! Ölüm haberiyle yıkılan Sabahat Akkiraz'dan duygusal paylaşım: Yüreğim paramparça

Magazin Haberleri

Ablası depremde hayatını kaybetti! Ölüm haberiyle yıkılan Sabahat Akkiraz'dan duygusal paylaşım: Yüreğim paramparça

Türk Sanat Müziğinin güçlü seslerinden Sabahat Akkiraz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ablasını kaybetti. Sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaşan sanatçı, "Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde hissedildi. Ağır yıkımların yaşandığı illerimizde çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın ablası da depremde hayatını kaybetti.

"YÜREĞİM PARAMPARÇA"

Instagram hesabından kaybettiği ablası Nurhayat Hanım'ın fotoğrafını yayınlayan Akkiraz, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."

Ablası depremde hayatını kaybetti! Ölüm haberiyle yıkılan Sabahat Akkiraz'dan duygusal paylaşım: Yüreğim paramparça

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Sabahat Akkiraz Deprem Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title