Ablası depremde hayatını kaybetti! Ölüm haberiyle yıkılan Sabahat Akkiraz'dan duygusal paylaşım: Yüreğim paramparça

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde hissedildi. Ağır yıkımların yaşandığı illerimizde çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın ablası da depremde hayatını kaybetti.

"YÜREĞİM PARAMPARÇA"

Instagram hesabından kaybettiği ablası Nurhayat Hanım'ın fotoğrafını yayınlayan Akkiraz, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."