Madonna'nın da olduğu boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı - Haberler

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Madonna'nın da olduğu boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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ABD'nin New York kentinde bulunan Barclays Center'da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu. 16 kişinin yaralandığı maçı izlemeye gelenlerin arasında dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi isimlerin de olduğu ortaya çıktı.

New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclays Center'da Gervonta Davis-Rolando Romero maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi. Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 16 kişi yaralandı.

MADONNA VE NAOMI OSAKA DA ORADAYDI

New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlandı. Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi. Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.

Madonna'nın da olduğu boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı

Madonna'nın da olduğu boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı

Madonna'nın da olduğu boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Tam Gemi Şok Denemeleri New York Saldırı Boks 3. Sayfa Magazin Güncel Haberler

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