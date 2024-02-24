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9. kez burun ameliyatı olacak olan Murat Dalkılıç tüm konserlerini iptal etti

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Şarkıcı Murat Dalkılıç, çocukluğundan beri ciddi rahatsız yaşadığı burnu için bir kez daha bıçak altına yatacak. Dokuzuncu kez ameliyat olacak olan şarkıcı, tüm konserlerini iptal etti.

Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun yıllardır burnunda yaşadığı sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat masasına yatıyor. Şarkıcı önceki gün yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarından dolayı konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

"KONSERLERİ İPTAL ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Murat Dalkılıç doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme sorunu nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Instagram hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, konserlerini iptal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık. İltifat edip bilet alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."

9. kez burun ameliyatı olacak olan Murat Dalkılıç tüm konserlerini iptal etti

9. kez burun ameliyatı olacak olan Murat Dalkılıç tüm konserlerini iptal etti

9. kez burun ameliyatı olacak olan Murat Dalkılıç tüm konserlerini iptal etti

9. kez burun ameliyatı olacak olan Murat Dalkılıç tüm konserlerini iptal etti

Haberler.com Haber Merkezi / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Murat Dalkılıç Müzik Magazin Sağlık Haberler

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Yorumlar (2)

Duygu Sogan:

Michael Jackson ı geçti desene.Rabbim şifasını versin

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İsmail Doğan:

Ne burunmus 9 kez ameliyat.bizde devlet hastanesinden randevu bekliyoruz.

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