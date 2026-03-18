8 gündür hastanede olan Yasemin Yürük gözyaşlarını tutamadı: Herkesi tanıma fırsatım oldu

Bir döneme damga vuran Grup Hepsi'nin yıldızlarından Yasemin Yürük'ten yeni bir paylaşım geldi. Yaptığı yürüyüş sırasında düşerek ayağını kıran ünlü isim, hastane odasında çektiği videoda gözyaşlarına hakim olamadı Bu süreçte herkesi tanıma fırsat bulduğunu ifade eden Yürük, "Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım tarifsiz. Bu normal bir kırık değil; öncelikle bunu söyleyebilirim. Eğer bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun süre hastanede kalıyorsa bilin ki durum ciddi" dedi.

  • Yasemin Yürük'ün ayağı iki yerden kırıldı ve 8 gündür hastanede tedavi görüyor.
  • Yürük'ün kırığı ön kaval kemiğinde meydana geldi ve buraya platin takıldı.
  • Yürük, hastaneden 9. gününde taburcu olmayı planlıyor.

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Dengesini kaybedip yere düşen Yürük'ün ayağı iki yerden kırıldı, ünlü şarkıcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sekiz gündür hastanede tedavisi süren Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kırığın boyutunun oldukça ciddi olduğunu ifade eden Yürük, şunları söyledi: "Bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Yani bugün 8'inci günümüz, 9'uncu günümüzde eve çıkacağız. Ağrı kesicilerin etkisiyle birkaç paylaşım yapabilmiştim ama şu an serum almıyoruz; eve geçeceğim diye çok mutluyum.

"AĞRIM TARİFSİZ BU NORMAL BİR KIRIK DEĞİL"

Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım tarifsiz. Bu normal bir kırık değil; öncelikle bunu söyleyebilirim. Eğer bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun süre hastanede kalıyorsa bilin ki durum ciddi. Benim kırığım, ön kaval kemiğimde meydana geldi ve oraya platin takıldı. Çok ağır ağrılar çekiyorum. Benimle aynı şeyi yaşayanlar bana mesaj attı, aradı, sordular, tavsiye verdiler; çok teşekkür ederim size.

"BU SÜREÇTE HERKESİ TANIMA FIRSATIM OLDU"

Bu kadar uzun süre hastanede kalan bir dostunuz varsa, onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu süreçte herkesi tanıma fırsatım oldu, aslında çok da iyi oldu. Çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım, dostlarım varmış. Anlatamayacağım bir ağrı çekiyorum; inşallah en kısa zamanda yürüyebileceğim. Şu an his kaybı var ama geçecek inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin, başka bir şey söyleyemiyorum. Teşekkürler."

