8 aylık hamile Sinem Kobal, güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında ilk bebeği Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, şimdilerde ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. Hamileliğini ve evliliğini gözlerden uzak yaşayan Kobal, sosyal medya hesabından da nadir paylaşımlar yapıyor.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve tüm vaktini ailesine harcayan Sinem Kobal, 5,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun "Pistt" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. 34 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. 8 aylık hamile olan oyuncu, şu ana kadar hiç hamileliğiyle ilgili bir paylaşım yapmadı.