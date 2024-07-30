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7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi

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Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra vaktini iki kızına ayıran Sinem Kobal, 7 yıllık aranın ardından ekrana dönüyor. Her Şeyin Başı Merkür filminde rol alacak güzel oyuncu, setten ilk fotoğrafını da yayınladı.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, 2020'de Lalin, 2022 yılında da Leyla'yı kucağına aldı. Son olarak 2017 yılında Yüz Yüze dizisinde rol alan Kobal, setlere dönüyor.

"ELİF YÜKLENİYOR"

Vaktini kızlarıyla geçirmek istediği için yıllardır gelen teklifleri geri çeviren Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda Her Şeyin Başı Merkür isimli filmle el sıkıştı. Yakışıklı oyuncu Alp Navruz ile başrolü paylaşacak olan Kobal, bugün sete çıktı. Kuliste hazırlanırken çektiği fotoğrafı yayınlayan Sinem Kobal yeni rolünden bahsederek "Elif yükleniyor" ifadelerini kullandı.

7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi

BURÇ YAZARI ELİF'İ OYNAYACAK

Her Şeyin Başı Merkür isimli filmde savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif'in hikayesini anlatan Ayşe Balıbey'in astrolojik komedi türündeki "Her Şeyin Başı Merkür" adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek. Yapımcılığını Emre Oskay'ın üstlendiği filmin senaryosunu Ayşe Balıbey yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturuyor.

7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi

7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi

7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi

Haberler.com / Bilal Ceran - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Sinema Magazin Haberler

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