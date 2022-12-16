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7 çocuklu adama kaçmasının nedenini tek kelime ile açıkladı, stüdyodakiler çılgına döndü

Magazin Haberleri

TikTok'tan tanıştığı 7 çocuklu Battal'a kaçan Emine Özkan, canlı yayında soruları yanıtladı. Müge Anlı'nın "7 çocuklu bir adama kaçma nedenin nedir?" sorusuna tek kelime "Sevdim" yanıtını veren Özkan, kendi çocuklarını adeta çılgına döndürdü. Çocukları kadına "Sen insan değilsin" diyerek çıkıştı.

4 çocuk annesi Emine Özkan'ın, 25 yıllık kocasını da bırakıp TikTok üzerinden tanıştığı Battal isimle adamla kaçması büyük yankı uyandırdı. Olayın Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ele alınmasının ardından ilginç detaylar da ortaya çıktı.

7 çocuklu adama kaçmasının nedenini tek kelime ile açıkladı, yayındakiler çılgına döndü

Son olarak canlı yayına bağlanarak çocuklarıyla yüzleşen Emine Özkan'ın ifadeleri stüdyoda tartışma yarattı. Anlı'nın "7 çocuklu bir adama kaçma nedenin nedir?" sorusuna tek kelime "Sevdim" yanıtını veren kadın, çocuklarının tepkisini çekti.

7 çocuklu adama kaçmasının nedenini tek kelime ile açıkladı, yayındakiler çılgına döndü

Kadının çocuklarından biri ayağı kalkıp annesine tepki göstererek, "Bizden daha mı değerliydi o?" ifadelerini kullandı. Daha sonra eşiyle yüzleşen kadın, 25 yıllık hayat arkadaşından ise sadece boşanmalarını talep etti.

7 çocuklu adama kaçmasının nedenini tek kelime ile açıkladı, yayındakiler çılgına döndü

Sinirlerine hakim olamayan kadının kızı, yeniden annesine tepki göstererek, "Aynısını babam yapsa seni savunurdum ama sen artık benim annem değilsin. Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum zinaya artık idam gelsin" sözlerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Müge Anlı Atv Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ütopik Yorumcu:

Yazık günah ya bir kadın evlatlarının bedduasını nasıl alır normalde tam tersi olurdu dünya nasıl bir hal oldu sevdim diyor cinsellik her şey değil kadın

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Karakutu:

Iki gün sonra pişman olup başını duvarlara vurduğunda çok geç olmuş olacak ya geri dönecek yada o utançla yaşamayıp kendini bir yerden atacak.

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Oğuzhan Dağhan:

Ak Partili yetkililere sesleniyorum , 2024 İstanbul adayı Müge Anlı olmalı , en az 60 oranla gelir . Hukuk okumuş 3 üniversite mezunu ve duruşuyla herkesin gönlünü alabilecek müthiş bir kadın.

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