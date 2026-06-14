60. Tekirdağ Kiraz Festivali'nde Kolpa ve Buray Tekirdağlıları coşturdu

60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan müzik grubu Kolpa ile pop müziğin başarılı isimlerinden Buray, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçıların sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Tekirdağ'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen konser programları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen festivalin üçüncü gününde ilk olarak Kolpa sahne aldı. Grubun seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılarla alanı dolduran binlerce kişi eğlence dolu anlar yaşadı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde zaman zaman renkli görüntüler oluştu.

Kolpa'nın ardından sahneye çıkan Buray ise enerjik performansıyla festival alanındaki coşkuyu daha da artırdı. Birbirinden sevilen şarkılarını Tekirdağlılar için seslendiren sanatçıya vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti. Konser alanında oluşan görsel şölen dikkat çekerken, vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Festival alanını saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, konser boyunca doyasıya eğlenirken, sahne performansları büyük alkış aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı