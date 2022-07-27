57 yaşındaki Sertab Erener koronavirüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vakalar yeniden artmaya başladı. Güçlü sesiyle Türk müziğine damga vuran 57 yaşındaki başarılı şarkıcı Sertab Erener de koronavirüse yakalandı. Erener kötü haberi de sosyal medya hesabından verdi.

KONSERİ ERTELENDİ

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle, 27 Temmuz'da düzenlenecek olan konserin iptal edildiği duyuruldu. Başarılı ismin bugün Harbiye Açıkhava'da gerçekleşecek olan konseri de 18 Ekim'e ertelendi.

Öte yandan evinde karantinaya giren Sertab Erener'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.