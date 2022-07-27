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57 yaşındaki Sertab Erener koronavirüse yakalandı

Başarılı şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erener'in bu akşam İstanbul'da vereceği konser ise ertelendi.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vakalar yeniden artmaya başladı. Güçlü sesiyle Türk müziğine damga vuran 57 yaşındaki başarılı şarkıcı Sertab Erener de koronavirüse yakalandı. Erener kötü haberi de sosyal medya hesabından verdi.

KONSERİ ERTELENDİ

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle, 27 Temmuz'da düzenlenecek olan konserin iptal edildiği duyuruldu. Başarılı ismin bugün Harbiye Açıkhava'da gerçekleşecek olan konseri de 18 Ekim'e ertelendi.

Öte yandan evinde karantinaya giren Sertab Erener'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

57 yaşındaki Sertab Erener koronavirüse yakalandı

57 yaşındaki Sertab Erener koronavirüse yakalandı

57 yaşındaki Sertab Erener koronavirüse yakalandı

57 yaşındaki Sertab Erener koronavirüse yakalandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sertab Erener Koronavirüs Instagram Magazin Haberler

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