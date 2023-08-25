5 ay evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yalanlama geldi

Sadece 5 ay evli kalabilen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in barıştıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan haberlerin ardından Hadise'nin cephesinden yapılan açıklamada "Tekrar bir araya gelmeleri mümkün değil" diyerek söz konusu iddia yalanlandı.