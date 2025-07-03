49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, 49 yaşında cinsel hayatının en iyi dönemini yaşadığını açıkladı. "Call Her Daddy" adlı podcast'e katılan Theron, yakın zamanda 26 yaşında biriyle birlikte olduğunu ve bu deneyimin inanılmaz olduğunu söyledi.

"Hayatımda sadece üç kez tek gecelik ilişkim oldu. Ama yakın zamanda 26 yaşında biriyle birlikte oldum ve gerçekten harikaydı," dedi.

Charlize, 20'li ve 30'lu yaşlarında hiç böyle bir cinsellik yaşamadığını, artık çok daha tatmin edici bir deneyim yaşadığını belirtti. Ancak bir ilişki ya da evlilik istemediğini de vurguladı.

"Erkekleri Memnun Etmeye Odaklanmamalıyız"

Theron, birçok kadının cinsel hayatta önceliği erkeklere verdiğini ama aslında kadınların da kendi zevklerine odaklanması gerektiğini söyledi:

"Kadınlar olarak cinsellikte kendi isteklerimizi dile getirmekten çekinmemeliyiz. Bu şekilde hem biz daha tatmin oluruz hem de karşımızdaki erkek bundan memnun olur."

Bu özgürlüğü 40'lı yaşlarında kazandığını ifade eden Theron, artık kendisini daha iyi tanıdığını ve ne istediğini bildiğini anlattı.

"İlişki Aramıyorum, Çocuklarım Önceliğim"

Charlize, şu an hayatında en önemli şeyin çocukları olduğunu belirtti. İki kız çocuğu annesi olan oyuncu, çocuklarının yanında başka bir erkekle birlikte yaşamanın kendisi için uygun olmadığını söyledi:

"Evime bir adamın taşınabileceğini hayal edemiyorum. Dolabımı paylaşmak bile istemem. Ama çocuklarım evden ayrıldığında belki bir ilişki isterim."

"Seks Hayatımı Özlüyorum Ama Aşık Olmayı Değil"

Bir ilişkiyi özlemediğini ama seksi özlediğini açıkça söyleyen Theron, şu an yaşadığı cinsel hayatın önceki ilişkilerinden çok daha tatmin edici olduğunu anlattı.

"Eskiden hep uzun ilişkilerim olurdu. Şimdi ise ilişki yaşamadan çok daha iyi bir cinsellik deneyimliyorum."

"Evlilik Beni Korkutuyor"

Theron, evlenmeyi istemediğini çünkü çıkamayacağı bir bağın içinde kalma fikrinin kendisini korkuttuğunu dile getirdi:

"Ben uzun vadeli bir ilişkiye karşı değilim ama evliliğe sıcak bakmıyorum. Özellikle Kaliforniya yasalarına göre, yedi yıl birlikte yaşadığında zaten evli sayılıyorsun. Bu beni rahatsız ediyor."

"Kariyerimin Başında Tacize Uğradım"

Charlize, kariyerinin başında bir yönetmenin evinde gerçekleşen seçme sırasında cinsel tacize uğradığını da anlattı. O an içten içe bunun yanlış olduğunu hissettiğini ama yeni olduğu için sesini çıkaramadığını söyledi. Bu konunun artık o kişinin değil, kendisinin hikâyesi olduğunu vurguladı.