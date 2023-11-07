48. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri... ÖDÜLE DEĞER BULUNANLAR AÇIKLANDI!

Türk Oyun Yazarı İsmet Küntay adına kurulup, çalışmalarını aralıksız olarak 48 yıldır sürdüren Türkiye'nin en uzun soluklu ödül kuruluşunun saptadığı "2022-2023 Tiyatro Dönemi Ödülleri" açıklandı. Ödüllere layık görülen arasında Nevra Serezli,Ataol Behramoğlu,Sumru Yavrucuk,Okan Bayülgen gibi isimler yer aldı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre 48. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Büyük Kulüp Derneği ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Gazeteci-Yazar Hayati Asılyazıcı'nın Seçici Kurul Başkanlığı'nı sürdürdüğü, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Sar, Ahmet Duman ve Seda Demirel'den oluşan "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu" 2022-2023 Tiyatro Döneminde gerçekleştirilen performanslar arasında yapılan değerlendirmeler sonucu ödül alacak kurum ve kişileri belirledi.

İşte ödül alanlar

Yılın İsmet Küntay Onur Ödülü

Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan'a

Yılın En İyi Oyun Yazarı Ödülü

Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair, yazar Ataol Behramoğlu'nun yazdığı Dramaturgluğunu ve yönetmenliğini Haluk Işık'ın, müziklerini Timur Selçuk'un yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna sahnelenen "Lozan" adlı oyunla Ataol Behramoğlu'na

Yılın Nadide Küntay Emek Ödülü

Türk Tiyatrosuna uzun sanat yaşamı boyunca emek vermiş olan Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Nevra Serezli'ye

Yılın İsmet Küntay Emek Ödülü

Çok başarılı çalışmalara imza atmış olan Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu, Yönetmen Hakan Altıner'e

Yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

Sumru Yavrucuk'un yapımcılığını üstlendiği, Şaban Ol'un yazdığı, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği Sumru Yavrucuk'un uyarladığı "Tatavla'da Son Dans" adlı oyundaki Eleni rolüyle Sumru Yavrucuk'a

Yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Dilek Türker / Tiyatro Ayna yapımı Halide Edip Adıvar'ın "Türkün Ateşle İmtihanı" adlı romanından Hakan Altıner tarafından oyunlaştırılan ve yönetilen "Türkün Ateşle İmtihanı" adlı oyundaki 16 karaktere can veren Tayfun Yılmaz'a

Yılın En İyi Yapım Ödülü

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM'nin ortak yapımcılığında, Zorlu Holding katkılarıyla sahnelenen "1923 " müzikaline verilmiştir.

Yılın En İyi Yönetmen Ödülü

Shakespeare'in ünlü trajedisinden hareketle yazıp yönettiği ve oynadığı "Richard" adlı oyun ile Okan Bayülgen'e

Yılın En İyi Uyarlama Ödülü

· Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ·yapımı Yılmaz Güney'in yazdığı · Ali Berktay'ın oyunlaştırdığı, · Reji ve koreografisini: Ayşe Emel Mesci'nin yaptığı ·: "Boynu Bükük Öldüler adlı oyundaki başarısı nedeniyle .. Oyun yazarı, yazar, çevirmen Ali Berktay'a

Cumhuriyet 100. Yılı Ödülü –

İBB Şehir Tiyatroları yapımı Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir'in yönettiği. "Bu Memleket Bizim" adlı yapıma

Yılın İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü

Antre Production yapımı Robert Louis Stevenson'ın klasik gerilim romanından uyarlanan Taner Tunca'nın yönettiği 'Jekyll & Hyde' müzikaline

Yılın Hayati Asılyazıcı Tiyatro Ödülü

Tiyatrokare yapımı Ayşe Kulin'in "Veda" adlı romanından Nedim Saban'ın, uyarladığı ve sahneye koyduğu "Veda" adlı yapıma

Anadolu Tiyatro Ödülü

Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı Haldun Taner'in yazdığı. Murat Atak'ın sahneye koyduğu "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" adlı oyunla "Tekirdağ Büyük şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na."

Yılın İsmet Küntay Genç Oyuncu Ödülü

Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, Barış Erdenk'in sahneye koyduğu "Küheylan" adlı oyundaki Alan Strang rolüyle Emir Özden'e

Yılın İsmet Küntay Seçici Kurul Özel Ödülü

İstanbul Devlet Tiyatroları yapımı Ingmar Bergma'n'ın yazdığı, İpek Özgüven'in çevirdiği, Bénédicte Acolas'ın uyarladığı "Bir Ruhun Hikayesi" adlı tek kişilik oyundaki başarılı Viktorya yorumuyla Zeynep Erkekli'ye

Yılın İsmet Küntay Seçici Kurul Özel Ödülü

"Atakent Tiyatro Topluluğu" yapımı, Orhan Kurtuldu'nun uyarladığı, yönettiği ve başrollerinden birini oynadığı "Yüksek Dozda Mutluluk" adlı oyunda canlandırdığı Mustafa Kemal karakteriyle Oyuncu-Yönetmen Orhan Kurtuldu'ya

Yılın En İyi Özgün Performans Ödülü

Fransız oyun yazarı Alfred Jarry'nin klasikleşen oyunu "Kral Übü" uyarlaması ile " Sarı Sandalye Tiyatro Toplululuğu"na