45 yıllık evli çifti barıştırmak isteyen Esra Erol, canlı yayından çıkarak yalınayak konuğunun yanına koştu

Geçimini merdiven silerek sağlayan 60 yaşındaki Melahat Bağ, 45 yıllık eşi tarafından ihanetle suçlandığını belirterek Esra Erol'da programına başvurdu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bağ, "Merdiven silerek hayatıma devam ediyorum. Zor şartlarda çalışıyorum bu yaşımda kocam beni ona ihanet etmekle suçluyor" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

45 YILLIK EVLİ ÇİFTİ BARIŞTIRMAK İÇİN YALINAYAK KOŞTU

"Benimle ya boşansın, ya da benden özür dilesin diyen Melahat Teyze'nin 45 yıllık eşi Ramazan Bağ, kanala kadar geldi ancak stüdyoya girmemekte ısrar etti. Yayına girmek yerine bina kapısında bekleyen Ramazan Bağ'ın o hallerine dayanamayan Esra Erol stüdyodan çıkarak yalınayak koşmaya başladı. Hızlı hareket edebilmek için ayağındaki ayakkabıları çıkartarak, çıplak ayak Ramazan Amca'nın yanına koşan Esra Erol, Bağ'ın canlı yayına çıkarmak için dil döktü. Kelimenin tam anlamıyla Nuh diyen Peygamber demeyen Ramazan Amca eşini sevdiğini ama kararsız olduğunu söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.